Кто такой MrBeast и как он стал самым богатым и популярным блогером в мире

В 2021 году газета The New York Times опубликовала статью с рассказами бывших сотрудников MrBeast о тяжелой атмосфере в его команде. Один из монтажеров, проработав почти год, заявил, что Дональдсон мог кричать на подчиненных, назвал его «умственно отсталым» и регулярно унижал за малейшие ошибки. Другой сотрудник уволился уже через неделю, сочтя требования начальника невыполнимо высокими. В общей сложности около дюжины бывших членов команды анонимно описали MrBeast как крайне требовательного и переменчивого в настроении босса, хотя и признавали его щедрость. Джимми ответил на эти обвинения, заявив, что у них просто высокие стандарты, но рабочая обстановка не токсична, а уволенным он даже выплачивал щедрые бонусы при уходе. Тем не менее, этот эпизод впервые показал обратную сторону фабрики вирусного контента — за кадром команда порой работала на износ, чтобы соответствовать перфекционизму создателя.