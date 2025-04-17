Скончался известный волгоградский реаниматолог Григорий Цинкерман

Анестезиолог-реаниматолог Григорий Израилевич Цинкерман получил образование в волгоградском медуниверситете. Он отдал медицине 28 лет своей жизни.
Известно, что в течение 5 лет выпускник волгоградского вуза трудился в одной из ведущих зарубежных клиник. В другой стране он работал в должности врача-анестезиолога.
В последние годы Григорий Цинкерман принимал пациентов в волгоградской клинике «Сова».
Коллеги и жители, которым помогал специалист, отмечали его высокий профессионализм и неугасающий оптимизм. Дата и время похорон пока не сообщаются.