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Скончался известный волгоградский реаниматолог Григорий Цинкерман

Врача не стало 15 апреля. Дата и место похорон пока неизвестны.

Анестезиолог-реаниматолог Григорий Израилевич Цинкерман получил образование в волгоградском медуниверситете. Он отдал медицине 28 лет своей жизни.

Известно, что в течение 5 лет выпускник волгоградского вуза трудился в одной из ведущих зарубежных клиник. В другой стране он работал в должности врача-анестезиолога.

В последние годы Григорий Цинкерман принимал пациентов в волгоградской клинике «Сова».

Коллеги и жители, которым помогал специалист, отмечали его высокий профессионализм и неугасающий оптимизм. Дата и время похорон пока не сообщаются.