«Определенный один день в смену». В Беларуси количество родительских дней в детских лагерях сократят в 2025

Количество родительских дней в белорусских детских лагерях сократят в 2025 году. Подробности БелТА рассказала директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» Татьяна Осмоловская.
Специалист отметила, что с руководством воспитательно-оздоровительных данный вопрос обсуждался.
— Все-таки это не будут каждые выходные, а будет определенный один день в смену выделен, — уточнила Татьяна Осмоловская.
По ее словам, смена, которая длится 15 дней, это не так много. Она добавила, что в этот период дети заняты, получают полноценное питание, окружены заботой. Вместе с тем Осмоловская заметила, что подготовка вожатых к смене началась с сентября.
Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай обратил внимание, что каждый лагерь сам устанавливает правила посещения родителями детей. Он напомнил, как во время коронавируса действовали жесткие правила, и дети не встречались с родителями. Цай подчеркнул, что указанная практика прижилась хорошо и дети становятся более самостоятельными.
— Но сейчас есть родительские дни. У кого-то это может быть в четверг, у кого-то в субботу, но в основном это с пятницы по воскресенье, когда у родителей выходные дни, чтобы они могли пообщаться с ребенком, — отметил Александр Цай.
Тем временем центр по оздоровлению сообщил, что в Беларуси путевка в лагерь будет стоить 675 рублей.
Ранее центр по оздоровлению рассказал о заполняемости белорусских санаториев летом 2025: «На май-июнь забронировано 90% мест в санаториях, на июль — 96%, на август — 83%».
Кстати, Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года.
А еще БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.