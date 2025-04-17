В Уфе подготовят к сезону 25 фонтанов

Об этом стало известно на совещании «Уфимская среда», которое провел Ратмир Мавлиев.
Рабочие демонтировали сборно-щитовые каркасы, которые защищают чаши с силовыми кабелями, форсунками и светильниками от механических повреждений и осадков. Специалисты занимаются чисткой чаш, насосных станций, ремонтом электрических и гидравлических механизмов, смазывают детали.
Шесть фонтанов имеют светомузыкальное сопровождение: «Семь девушек», «Часы», «Танцующие журавли», на Советской площади, в парке «Кашкадан» и на аллее Маргариты Куприяновой. Фонтан «Мальчик с кураем» и в парке «Южный» имеет только световое сопровождение. Запуск фонтанов намечен на 25 апреля.