Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе подготовят к сезону 25 фонтанов

Уфимские фонтаны готовят к летнему сезону.

Источник: Мэрия Уфы

Об этом стало известно на совещании «Уфимская среда», которое провел Ратмир Мавлиев.

Рабочие демонтировали сборно-щитовые каркасы, которые защищают чаши с силовыми кабелями, форсунками и светильниками от механических повреждений и осадков. Специалисты занимаются чисткой чаш, насосных станций, ремонтом электрических и гидравлических механизмов, смазывают детали.

Шесть фонтанов имеют светомузыкальное сопровождение: «Семь девушек», «Часы», «Танцующие журавли», на Советской площади, в парке «Кашкадан» и на аллее Маргариты Куприяновой. Фонтан «Мальчик с кураем» и в парке «Южный» имеет только световое сопровождение. Запуск фонтанов намечен на 25 апреля.