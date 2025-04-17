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Морской вокзал Петербурга планируют переделать под общественное пространство

Морской вокзал фактически утратил свое первоначальное назначение.

Источник: Комсомольская правда

Власти Петербурга предлагают расширить функции зданий Морского вокзала и терминала «Морской фасад» на Васильевском острове. Согласно пояснительной записке, опубликованной в рамках общественных обсуждений ПЗЗ, планируется разрешить размещение торговли, общепита и гостиниц на этих территориях.

Морской вокзал фактически утратил свое первоначальное назначение после открытия нового пассажирского порта. Пункт пропуска через границу прекратил работу в 2023 году.

— В настоящее время здание Морского вокзала используется в качестве бизнес-центра, общежития для студентов Горного института и небольшого отеля, — говорится в пояснительной записке.

Новый терминал «Морского фасада» также работает не на полную мощность. Власти надеются, что появление кафе, магазинов и гостиничных сервисов поможет оживить эти пространства, привлечь арендаторов и улучшить облик некогда главных морских ворот города.