Морской вокзал Петербурга планируют переделать под общественное пространство

Власти Петербурга предлагают расширить функции зданий Морского вокзала и терминала «Морской фасад» на Васильевском острове. Согласно пояснительной записке, опубликованной в рамках общественных обсуждений ПЗЗ, планируется разрешить размещение торговли, общепита и гостиниц на этих территориях.
Морской вокзал фактически утратил свое первоначальное назначение после открытия нового пассажирского порта. Пункт пропуска через границу прекратил работу в 2023 году.
— В настоящее время здание Морского вокзала используется в качестве бизнес-центра, общежития для студентов Горного института и небольшого отеля, — говорится в пояснительной записке.
Новый терминал «Морского фасада» также работает не на полную мощность. Власти надеются, что появление кафе, магазинов и гостиничных сервисов поможет оживить эти пространства, привлечь арендаторов и улучшить облик некогда главных морских ворот города.