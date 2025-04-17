Омскую школу в «Ясной Поляне» достроит подрядчик из Игрушетии

Стоимость контракта составляет внушительные 1 миллиард 410,6 миллионов рублей. Новая школа, рассчитанная на 1122 ученика и состоящая из корпусов различной этажности, планируется к открытию к концу февраля 2027 года. Школу в микрорайоне Ясная Поляна в Омске не могут достроить уже 15 лет. За это время сменились несколько подрядчиков и целых три губернатора Омской области.