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Собянин: на востоке Москвы реализуют шесть проектов благоустройства до конца года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти столицы за 2024 год завершили восемь проектов благоустройства в Восточном административном округе (ВАО), в 2025 году планируется выполнить еще шесть таких проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Восемь больших проектов мы реализовали в Восточном округе, а в этом году сделаем еще шесть. Все больше дворов и общественных пространств в Восточном округе становятся уютнее и комфортнее, и эту работу мы обязательно продолжим. Пешеходные и беговые дорожки, а также детские площадки появятся в Богородском», — написал мэр.

Он отметил, что в Ивановском специалисты облагородят территорию у прудов, а у Суздальского пруда в Новокосино обновят пространство, оба проекта поддержали порядка 90% жителей по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Кроме того, в Вешняках появится спортивный кластер с площадками на все сезоны, включая «Русского ниндзя», стритбол и памп-трек.

«Будем и дальше улучшать городскую среду», — заключил Собянин.