Собянин: на востоке Москвы реализуют шесть проектов благоустройства до конца года

«Восемь больших проектов мы реализовали в Восточном округе, а в этом году сделаем еще шесть. Все больше дворов и общественных пространств в Восточном округе становятся уютнее и комфортнее, и эту работу мы обязательно продолжим. Пешеходные и беговые дорожки, а также детские площадки появятся в Богородском», — написал мэр.