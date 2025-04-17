Собянин: на востоке Москвы реализуют шесть проектов благоустройства до конца года

«Восемь больших проектов мы реализовали в Восточном округе, а в этом году сделаем еще шесть. Все больше дворов и общественных пространств в Восточном округе становятся уютнее и комфортнее, и эту работу мы обязательно продолжим. Пешеходные и беговые дорожки, а также детские площадки появятся в Богородском», — написал мэр.
Он отметил, что в Ивановском специалисты облагородят территорию у прудов, а у Суздальского пруда в Новокосино обновят пространство, оба проекта поддержали порядка 90% жителей по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Кроме того, в Вешняках появится спортивный кластер с площадками на все сезоны, включая «Русского ниндзя», стритбол и памп-трек.
«Будем и дальше улучшать городскую среду», — заключил Собянин.