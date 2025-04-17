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Движение транспорта будет временно перекрыто на одной из улиц Минска

Согласно документу Мингорисполкома, такое решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Власти белорусской столицы приняли решение временно перекрыть одну из минских улиц, соответствующий документ Мингорисполкома официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портал.

Речь идет об участке дороги по улице Розы Люксембург от здания № 183 до улицы Карпова. На две недели — с 00:00 18 апреля до 00:00 2 мая — будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин.

Согласно документу, такое решение принято «в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан».