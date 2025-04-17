Качество питьевой воды проверили в Новосибирской области

В Новосибирской области проверили качество питьевой воды. Всего с начала года сотрудники регионального Роспотребнадзора нагрянули на 22 предприятия. И, к сожалению, не обошлось без нарушений.
— Было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях (нарушение уборки территории, непроведение производственного контроля за качеством питьевой воды), — указали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Кроме того, было вынесено девять представлений об устранении причин и условий, которые привели к нарушениям, выдано 32 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, а также подано пять исков в суд о понуждении и исполнения санитарного законодательства.
Всего же с января по март исследовали свыше тысячи проб питьевой воды на микробиологические показатели и более ста проб на вирусологию.
— Нестандартных проб по исследуемым показателям не зарегистрировано, — добавили в ведомстве.