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Качество питьевой воды проверили в Новосибирской области

В итоге было выявлено много нарушений.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области проверили качество питьевой воды. Всего с начала года сотрудники регионального Роспотребнадзора нагрянули на 22 предприятия. И, к сожалению, не обошлось без нарушений.

— Было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях (нарушение уборки территории, непроведение производственного контроля за качеством питьевой воды), — указали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Кроме того, было вынесено девять представлений об устранении причин и условий, которые привели к нарушениям, выдано 32 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, а также подано пять исков в суд о понуждении и исполнения санитарного законодательства.

Всего же с января по март исследовали свыше тысячи проб питьевой воды на микробиологические показатели и более ста проб на вирусологию.

— Нестандартных проб по исследуемым показателям не зарегистрировано, — добавили в ведомстве.