Если села одна стая, к ней подсаживаются другие. В Петербурге отдыхают сотни гусей

Большая часть гусей пролетают наш город транзитом: с зимовки в Западной Европе к основным местам своего гнездования в тундре и лесотундре. Путь неблизкий, и птицы останавливаются ненадолго отдохнуть, иногда на окраинах Петербурга. Стоит приземлиться одной стае, как к ней начинают подсаживаться и другие.