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Если села одна стая, к ней подсаживаются другие. В Петербурге отдыхают сотни гусей

Через Петербург сейчас идёт пролёт гусей.

Об этом рассказывает 17 апреля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Большая часть гусей пролетают наш город транзитом: с зимовки в Западной Европе к основным местам своего гнездования в тундре и лесотундре. Путь неблизкий, и птицы останавливаются ненадолго отдохнуть, иногда на окраинах Петербурга. Стоит приземлиться одной стае, как к ней начинают подсаживаться и другие.

«За пару часов у меня на глазах количество отдыхающих гусей выросло до полутысячи, не меньше. Гуси остановились вблизи жилых домов — значит, чувствуют себя в безопасности рядом с людьми», — отмечает Павел Глазков.

Если вы видите отдыхающих птиц, пожалуйста, не приближайтесь к ним и держите собак на поводках. Птицы очень устали, и если их побеспокоить во время отдыха, они могут погибнуть.