Археологи из РФ и КНР проведут исследования на территории Степной Евразии

По словам Крадина, ученые из России и Китая планируют обменяться опытом в изучении особенностей региона и раскопок на его территории. «Китай — великая страна с давней историей. И, конечно, очень важно с ними сотрудничать, учитывая, что китайская цивилизация влияла на Степную Евразию, и там очень большой опыт раскопок. Но в то же время у нас тоже есть большие достижения в России, и в Татарстане, в частности. Поэтому китайцам тоже было бы интересно сотрудничать с нами», — отметил он.