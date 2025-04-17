Археологи из РФ и КНР проведут исследования на территории Степной Евразии

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Российские и китайские археологи планируют провести совместные исследования и раскопки на территории Степной Евразии. Об этом ТАСС рассказал директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Николай Крадин на полях международной научной конференции «Россия и Китай: актуальные проблемы изучения истории и археологии Степной Евразии» в Казани.
«Как минимум, это будут обмены поездками, совместные исследования. Я думаю, что эта конференция послужит стимулом для развития двухсторонних научных исследований», — сказал он.
По словам Крадина, ученые из России и Китая планируют обменяться опытом в изучении особенностей региона и раскопок на его территории. «Китай — великая страна с давней историей. И, конечно, очень важно с ними сотрудничать, учитывая, что китайская цивилизация влияла на Степную Евразию, и там очень большой опыт раскопок. Но в то же время у нас тоже есть большие достижения в России, и в Татарстане, в частности. Поэтому китайцам тоже было бы интересно сотрудничать с нами», — отметил он.
Международная научная конференция «Россия и Китай: актуальные проблемы изучения истории и археологии Степной Евразии» проходила в Казани 14−16 апреля. В ней приняли участие порядка 150 докладчиков и гостей из 12 городов России и 7 городов Китая.