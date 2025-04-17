Создан новый тип фрезы для высокопрочных сталей

«Известна фреза торцово-цилиндрическая, где пластинки установлены винтовыми группами и движутся от центра к периферии и обратно. Недостаток такого расположения в том, что они действуют одновременно, и та пластина, которая наткнется на более твердый участок, может сломаться, при этом у нашей фрезы режущие пластины крутятся одно за другим и каждая вносит последовательный вклад в преодоление сложного участка», — пояснил один из авторов разработки Михаил Худяков.