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Создан новый тип фрезы для высокопрочных сталей

В пресс-службе Северного Арктического федерального университета сообщили, что разработка будет востребована в судостроении.

АРХАНГЕЛЬСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске создали новый тип цилиндрической фрезы для работы с высокопрочными сталями, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Разработка будет востребована в судостроении, особенно для операций, где требуется высокая точность.

«Коллектив исследователей Северного Арктического федерального университета разработал и запатентовал усовершенствованную конструкцию сборной цилиндрической фрезы — инструмента для подготовки кромок металла перед сваркой. Новое решение устраняет ключевую проблему фрезеровщиков: неравномерный износ режущих пластин и высокие силы резания при обработке толстолистовых кромок конструкций судов», — сказали в пресс-службе.

Специалисты предложили расположить сменные неперетачиваемые режущие пластинки по расходящимся винтовым линиям с небольшим смещением друг относительно друга. Так лезвия могут делить нагрузку между собой и уменьшать силу резания. Значительная сила резания может вызывать перегрев инструмента и обрабатываемого материала, быстрый износ или поломку фрезы, заедание инструмента в материале. А снижение силы резания уменьшает вибрации и колебания, что позволяет более точно и качественно обрабатывать поверхность.

В разработке САФУ сменные режущие пластины устанавливаются под положительным углом, в результате лезвие легче входит в материал. Расстояние между режущими пластинами позволяет отводить стружку и не засорять механизм. В предыдущих поколениях фрез расположение пластин не позволяло распределять нагрузку и регулировать угол наклона.

«Известна фреза торцово-цилиндрическая, где пластинки установлены винтовыми группами и движутся от центра к периферии и обратно. Недостаток такого расположения в том, что они действуют одновременно, и та пластина, которая наткнется на более твердый участок, может сломаться, при этом у нашей фрезы режущие пластины крутятся одно за другим и каждая вносит последовательный вклад в преодоление сложного участка», — пояснил один из авторов разработки Михаил Худяков.

Разработка особенно актуальна для обработки высокопрочных сталей в судостроении; использования на станках с числовым программным управлением. Внедрение технологии повысит ресурс инструмента и качество обработки, сократив затраты предприятий.