В Екатеринбурге могут запретить пользоваться электросамокатами ночью

«Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23:00 до 06:00. Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами», — приводит Е1 слова Ярыша.