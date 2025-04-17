В Екатеринбурге могут запретить пользоваться электросамокатами ночью

«Наше предложение в том, чтобы СИМ нельзя было арендовать с 23:00 до 06:00. Потому что периодически мы наблюдаем нетрезвое вождение на самокатах. Особенно это касается молодых людей, которые к тому же часто катаются парами», — приводит Е1 слова Ярыша.
Глава ГИБДД отметил, что если сервисы откажутся от предложения, можно рекомендовать им урезать зону покрытия электросамокатов. Также в ГАИ призвали уделять особое внимание городской инфраструктуре: необходимо наносить большие разметки и устанавливать знаки, которые запрещают движение самокатов.
УралПолитRu напоминает, что ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил об увеличении количества зон, на которых нельзя будет воспользоваться СИМ. Так, движение электросамокатов будет запрещено на территории возле Ледовой арены.