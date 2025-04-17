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Санстанция проверила минскую столовую, на которую жаловались в интернете

Санстанция отреагировала на критический отзыв в сети на минскую столовую.

Источник: Комсомольская правда

Санстанция проверила минскую столовую, на которую жаловались в интернете. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что в интернете был опубликован критический видеообзор на столовую, которая находится на улице Рыбалко, 26 в Минске. В видео говорилось про грязные стулья, порванные скатерти. Вместе с тем в поисковых системах указанная столовая также имеет довольно низкий рейтинг и множество негативных отзывов.

Пользователи обращают внимание на ужасное обслуживание, липкие столовые приборы, полы, горы немытой посуды. Указывают и небольшой выбор блюд. Выяснилось, что данную точку общепита перед тем, как появился негативный видеообзор, проверяли специалисты Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района.

В результате проведенной проверки были обнаружены различные нарушения и в адрес субъекта было направлено предписание, касающееся устранения недостатков. Однако выяснилось, что замечания со стороны санстанции в столовой не выполнили. В отношении должностного лица будет начат административный процесс.

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