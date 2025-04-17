Санстанция проверила минскую столовую, на которую жаловались в интернете

Сообщается, что в интернете был опубликован критический видеообзор на столовую, которая находится на улице Рыбалко, 26 в Минске. В видео говорилось про грязные стулья, порванные скатерти. Вместе с тем в поисковых системах указанная столовая также имеет довольно низкий рейтинг и множество негативных отзывов.