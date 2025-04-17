В Красноярске введут перечень мест для парковки СИМ и штрафы за хаотично брошенные электросамокаты

Об этом стало известно на совещании на тему безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности.
Заместитель главы Красноярска Александр Мацак сообщил, что в кикшеринговые компании передадут перечень разрешенных мест парковки электросамокатов, а также список мест, где запрещено использование СИМ или ограничена скорость их движения. Информацию внесут в программное обеспечение всех электросамокатов, что позволит реализовать ограничения в автоматическом режиме. Кикшеринговые компании уже подписали соответствующие соглашения.
Также в регионе внесут изменения в правила благоустройства, которые позволят штрафовать кикшеринговые компании за хаотично брошенные самокаты. Размер штрафа составит от 5 до 20 тыс. рублей.
«Учитывая, что основной пользователь СИМ — молодёжь, не всегда знающая ПДД, усилим подготовку учащихся школ, колледжей и вузов. А также самих педагогов. На перспективу — обновим нормативы градостроительного проектирования. Чтобы закладывать необходимые велодорожки, парковки и прочую инфраструктуру для СИМ», — прокомментировал итоги совещания председатель краевого правительства Сергей Верещагин в своих соцсетях.
Председатель краевого правительства поручил ускорить интеграцию новых нормативов в документы градостроительного проектирования.
Напомним, электросамокаты остаются проблемой для горожан, а количество аварий с ними в 2024 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Недавно на острове Татышев водитель СИМ сбил девушку. Она получила открытый многооскольчатый перелом руки, из-за чего потребовалась операция.