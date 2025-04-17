В Красноярске введут перечень мест для парковки СИМ и штрафы за хаотично брошенные электросамокаты

«Учитывая, что основной пользователь СИМ — молодёжь, не всегда знающая ПДД, усилим подготовку учащихся школ, колледжей и вузов. А также самих педагогов. На перспективу — обновим нормативы градостроительного проектирования. Чтобы закладывать необходимые велодорожки, парковки и прочую инфраструктуру для СИМ», — прокомментировал итоги совещания председатель краевого правительства Сергей Верещагин в своих соцсетях.