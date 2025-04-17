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В Красноярске введут перечень мест для парковки СИМ и штрафы за хаотично брошенные электросамокаты

В Красноярске кикшеринговые компании будут штрафовать за брошенные самокаты.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Об этом стало известно на совещании на тему безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

Заместитель главы Красноярска Александр Мацак сообщил, что в кикшеринговые компании передадут перечень разрешенных мест парковки электросамокатов, а также список мест, где запрещено использование СИМ или ограничена скорость их движения. Информацию внесут в программное обеспечение всех электросамокатов, что позволит реализовать ограничения в автоматическом режиме. Кикшеринговые компании уже подписали соответствующие соглашения.

Также в регионе внесут изменения в правила благоустройства, которые позволят штрафовать кикшеринговые компании за хаотично брошенные самокаты. Размер штрафа составит от 5 до 20 тыс. рублей.

«Учитывая, что основной пользователь СИМ — молодёжь, не всегда знающая ПДД, усилим подготовку учащихся школ, колледжей и вузов. А также самих педагогов. На перспективу — обновим нормативы градостроительного проектирования. Чтобы закладывать необходимые велодорожки, парковки и прочую инфраструктуру для СИМ», — прокомментировал итоги совещания председатель краевого правительства Сергей Верещагин в своих соцсетях.

Председатель краевого правительства поручил ускорить интеграцию новых нормативов в документы градостроительного проектирования.

Напомним, электросамокаты остаются проблемой для горожан, а количество аварий с ними в 2024 году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Недавно на острове Татышев водитель СИМ сбил девушку. Она получила открытый многооскольчатый перелом руки, из-за чего потребовалась операция.