Задушил и закопал: омич отправился в тюрьму на 12 лет за убийство таксистки

Преступник признался в содеянном и показал место, где закопал тело. Он рассказал, что после жестокой расправы отправился к знакомым в Горьковский район. Там употребил наркотики. В Омске мужчина также возвращался на автомобиле, принадлежавшем таксистке. По дороге не справился с управлением и слетел в кювет. До города добрался на попутках.