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Задушил и закопал: омич отправился в тюрьму на 12 лет за убийство таксистки

Он жестоко разделался с бывшей женой своего родственника.
Источник: Комсомольская правда

30 июня 2024 года на улице Молодежной в Омске мужчина хладнокровно убил 39-летнюю таксистку. Она была экс-супругой родственника осужденного. 17 апреля 2025-го в региональном СК сообщили, что суд отправил преступника в колонию строгого режима на 12 лет.

«Во время ссоры употребивший наркотическое вещество осужденный задушил женщину, после чего похитил золотые украшения потерпевшей на сумму 54 тысячи рублей, положил тело в багажник ее автомобиля и выехал в Муромцевский район, где захоронил», — озвучили в ведомстве версию следствия.

На следующий день об исчезновении омички заявил в МВД ее 19-летний сын. В одном из кюветов Горьковского района полицейские нашли машину пропавшей.

Спустя несколько дней в ломбарде задержали 30-летнего мужчину. Он пробовал сдать украшения, которые забрал у убитой женщины.

Фото: прокуратура Омкой области.

Преступник признался в содеянном и показал место, где закопал тело. Он рассказал, что после жестокой расправы отправился к знакомым в Горьковский район. Там употребил наркотики. В Омске мужчина также возвращался на автомобиле, принадлежавшем таксистке. По дороге не справился с управлением и слетел в кювет. До города добрался на попутках.

Фото: прокуратура Омкой области.

Задержанного осудили сразу по трем статься Уголовного кодекса РФ: «Убийство», «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем».

«Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после отбытия основного наказания, а также взыскано в пользу потерпевшего 2,5 млн рублей в качестве возмещения морального и материального вреда», — уточнили в СУ СК региона.

Фото: СУ СК России по Омской области.

Ранее «КП Омск» рассказала, что вынесения приговора ожидает экс-чиновник Владимир Куприянцев, материалы дела о взяточничестве переданы в суд.