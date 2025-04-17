Для ростовчан на Пасху ждут модные куличи

В 2025 году ростовчане поставили рекорд по покупкам пасхальных угощений — спрос на куличи и творожные пасхи вырос в 2,5−3 раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики сервиса «Авито» изучили гастрономические предпочтения горожан.