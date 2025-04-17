Для ростовчан на Пасху ждут модные куличи

В 2025 году ростовчане поставили рекорд по покупкам пасхальных угощений — спрос на куличи и творожные пасхи вырос в 2,5−3 раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики сервиса «Авито» изучили гастрономические предпочтения горожан.
Топ-тренды этого сезона: дубайский кулич (фисташковая паста + катаифи + шоколад) — 900 ₽, пасха с малиной и фисташкой — 1800 ₽, шоколадные яйца (средняя цена — 600 ₽).
В этом году явный тренд на авторские рецепты, — отмечают эксперты. — Дубайский кулич искали более 3000 раз — абсолютный рекорд.
Опрос показал, что 43% покупателей выбирают классические варианты куличей, 23% готовы попробовать клубнику в шоколаде, а 21% интересуются фисташкой с белым шоколадом. Еще 10% хотят кулич с трюфелем.