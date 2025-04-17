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Власти Новосибирска обсудили проблему «вечной ямы» на улице Котовского

Чиновник признал технологические сложности ремонта теплосетей как причину регулярных повреждений дорожного покрытия.

Источник: соцсети

В Новосибирске представитель правительства Сергей Нешумов и журналист Дмитрий Губерниев обсудили наболевшую проблему — постоянно ремонтируемую яму на улице Котовского, которая даже обзавелась собственным телеграм-каналом. Как отметил Нешумов, подобные дорожные проблемы в крупных городах неизбежны из-за особенностей коммунальной инфраструктуры. Обсуждение касалось как реакции СМИ на подобные инфоповоды, так и технических причин повторяющихся ремонтов одного и того же участка дороги.

«Это не коррупция, а объективная реальность нынешних технологий. Теплосетевые коммуникации действительно устроены так, что требуют постоянного ремонта в одних и тех же местах», — заявил Сергей Нешумов, комментируя подозрения о возможной коррупционной составляющей.

Чиновник пояснил, что проблема «ямы на Котовского» характерна для многих городов России и связана с устаревшими технологиями прокладки и обслуживания тепловых сетей. При этом он отметил, что внимание СМИ и активность граждан в социальных сетях помогают ускорять решение подобных проблем, хотя и создают дополнительный информационный шум. Телеграм-канал, посвященный яме, по мнению участников обсуждения, является примером того, как гражданская активность может влиять на решение коммунальных проблем, заставляя власти оперативнее реагировать на недостатки городской инфраструктуры.