Чистый четверг отменяется: Где в Кишиневе не будет воды — публикуем адреса

Ул. Колумна, 113,115, 92 −120, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 47−51, A. Пушкина, 32, 35, 37, 4, бул. Штефана чел Маре, 138, Л. Качиньского, 2, 2/1, ⅔, 2/4, Академией, 7, 9/1, 9/2 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 11/2, 11/3, 11/8, И. Некулче, 61, 63, шос. Хынчешть, 62a, 62/2, 62/3, Др. Виилор, 28, 28/1, 28/2, 29, 41, 43. Г. Гросу, 26, 30/2, Парис, 47a, Глией, 1−23, Д. и И. А. -Теодорович, 8, 8/2, 10/1, И. Крянгэ, 64−70, И. Некулче, 61, 63, A. Донич, 5, 5a, Г. Музическу, 2a. Др. Таберей, 18 (в том числе с дробью), 20 (в том числе с дробью), Парис, 47a, А. Маринеску, 19/1, 20−26, 28 (в том числе с дробью), 30, 32.