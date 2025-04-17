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Священник сказал, когда начнут освящать куличи на Пасху в Минске

Священник назвал дни, когда будут освящаться куличи на Пасху в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Священник, клирик Свято-Духова кафедрального собора Андрей Ломакин сказал, когда начнут освящать куличи на Пасху в Минске, пишет БелТА.

— Как правило, освящение пасхальной трапезы в храмах организовано в течение всей Великой субботы, — уточнил священник.

Он добавил, что в день Пасхи после службы священник также освящает пасхальные корзины. По словам Ломакина, чаще всего освящаются вместе с куличами те продукты, от которых верующие воздерживались на протяжении Великого поста: молочная продукция, мясо, яйца.

Священник добавляет, что минчанам следует уточнить расписание освящения пасхальных куличей в конкретной церкви. Он обратил внимание, что в большинстве церквей Минска указанный процесс организован непрерывно, то есть раз в 10 минут.

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