На Камчатке назвали причину изменения цвета воды Авачинской губы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Вода в акватории Авачинской губы на Камчатке изменила оттенок на красноватый из-за цветения морской инфузории Mesodinium rubrum. Она не токсична для морских обитателей, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
«Сотрудники лаборатории гидробиологии Камчатского филиала института исследовали пробы воды, взятые из акватории Авачинской губы. Результаты исследований показали, что изменение цвета воды вызвала нетоксичная инфузория Mesodinium rubrum (Myrionecta rubra), численность которой в поверхностном слое воды составила 452 тыс. клеток на 1 л. Этот вид инфузории не продуцирует токсины, то есть нетоксичен, однако его массовое размножение небезопасно», — рассказали в учреждении.
Там добавили, что при повышении температуры численность Myrionecta rubra будет увеличиваться. Ученые продолжают наблюдение.
Осенью 2020 года в акваториях Камчатки произошли так называемые «красные приливы». По данным ученых, их стала одновременная массовая вегетация нескольких видов динофлагеллят, численность которых достигала 700 тыс. клеток в литре воды. Была зафиксирована массовая гибель гидробионтов, люди, купающиеся в акваториях, испытывали дискомфорт глаз.