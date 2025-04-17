На Камчатке назвали причину изменения цвета воды Авачинской губы

«Сотрудники лаборатории гидробиологии Камчатского филиала института исследовали пробы воды, взятые из акватории Авачинской губы. Результаты исследований показали, что изменение цвета воды вызвала нетоксичная инфузория Mesodinium rubrum (Myrionecta rubra), численность которой в поверхностном слое воды составила 452 тыс. клеток на 1 л. Этот вид инфузории не продуцирует токсины, то есть нетоксичен, однако его массовое размножение небезопасно», — рассказали в учреждении.