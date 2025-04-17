В Приангарье автоледи выплатила сбитой ей девочке 250 тысяч рублей

Иск в защиту ребёнка подала районная прокуратура, отреагировав на обращение матери подростка.
Как рассказали в надзорном ведомстве, авария произошла 12 января 2024 года в посёлке Ключи:
«Женщина за рулём “Киа СЛС” ехала по автодороге “Усть-Кут-Уоян-Казачинское” и не успела среагировать на девочку, переходившую проезжую часть после выхода из автобуса. В результате наезда школьница получила травмы».
Наряду с автоледи ответчиком по делу выступил её супруг — владелец автомобиля. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и постановил выплатить пострадавшей компенсацию. Деньги уже перечислены. Правда, на это потребовалось более полугода.