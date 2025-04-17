ГД проверит нарушения в вузах с тестами мигрантов по русскому языку

«Учитывая принятые законы, теперь эти действия со стороны должностных лиц вузов и тех, кто принимал экзамены, могут квалифицироваться иначе. Они подпадают под статью 322.1 УК РФ “Организация незаконной миграции”, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Контрольно-надзорным и правоохранительным органам правильно изучить выявленные факты и привлечь к ответственности виновных. Со своей стороны Государственная дума возьмет это на контроль. Соответствующее поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции дано», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.