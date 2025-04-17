Только в 12 районах Беларуси можно свободно ходить в леса

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси, это следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, три области — Минска, Гомельская и Могилевская — полностью окрашены на карте ведомства желтым цветом, это значит, что там введены ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.
В Витебской области открытыми остаются Браславский и Поставский районы, остальные также подпали под ограничения.
В Брестской области «зеленых» районов пять, это Брестский, Ганцевичский, Жабинковский, Кобринский и Малоритский.
На Гродненщине ситуация аналогичная: лесные массивы пяти регионов (Вороновского, Лидского, Мостовского, Островецкого и Щучинского) остаются полностью открытыми, в остальных действуют ограничения.
При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.