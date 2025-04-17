В Госдуме сказали об очередном повышении пенсий с мая

В Госдуме сказали пенсионерам об очередном повышении пенсионных выплат в мае. К пенсии добавят почти 9 000 рублей, но коснется это только самых возрастных пенсионеров.
С 1 мая повышение выплат ждет тех, кому в апреле исполнилось 80 лет, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Представителям старой гвардии начнут платить удвоенную фиксированную выплату к пенсии, которая в этом году составляет 8 907 рублей. Аналогичная прибавка также ждет тех, кто оформил инвалидность I группы.
По словам Бессараб, выплаты повышают, чтобы поддержать самые уязвимые категории пенсионеров: деньги престарелым гражданам зачастую нужны для покупки лекарств.
Для получения дополнительной суммы заявление писать не требуется, уточнила Бессараб «Прайму».