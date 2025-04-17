Трутнев признал регионы Дальнего Востока готовыми к паводкам

Губернаторы отчитались полпреду, в каком состоянии находится готовность территорий к противодействию природным опасностям. Совещание является традиционным.
Как уточнили в ходе общения, на сегодняшний день реки уже вскрылись в Приморье, также ледоход начался в Бурятии, Забайкалье и Амурской области. Почти 600 гидропостов следят за ситуацией.
Продолжаются работы по укреплению береговой линии и углублению дна. Кроме того, регионы пытаются предупредить пожароопасные ситуации с помощью беспилотников. Об этом сообщает правительство России.
Как выяснилось в ходе совещания, практически все субъекты считают готовыми к сезону половодья. Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Приамурье, Магаданская область, Сахалинская область и Чукотка — готовы.
Трутнев пообещал приложить все усилия для того, чтобы на Дальнем Востоке люди были в безопасности от пожаров и паводков. Росгидрометом и Росводресурсами проведена оценка готовности основных крупных водохранилищ к приёму паводковых вод и обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья.