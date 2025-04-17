Трутнев признал регионы Дальнего Востока готовыми к паводкам

Трутнев пообещал приложить все усилия для того, чтобы на Дальнем Востоке люди были в безопасности от пожаров и паводков. Росгидрометом и Росводресурсами проведена оценка готовности основных крупных водохранилищ к приёму паводковых вод и обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья.