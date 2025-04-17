МЧС напомнило о факторах опасности при грозах

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Утром на большей части территории страны, днем местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный 4−9 м/с, при грозах ожидаются порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем будет 19−25 градусов тепла, по юго-западу и югу страны ожидается до плюс 28.