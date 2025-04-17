Сколько денег белорусы тратят в магазине? Белстат посчитал ежедневные расходы

Если верить данным Белстата, то в среднем каждый житель страны отдаёт из собственного кармана 27,9 рубля ежедневно. Напомним, такие сведения взяты за три первых месяца текущего года. В целом же за данный период розничный товарооборот составил 22,9 млрд рублей — это на 10,8% больше, чем год назад.