Молиться и гулять круглые сутки. Светлую Пасху отпразднуют во Владивостоке

Пресс-служба Владивостокской епархии опубликовала подробную информацию о ночных и утренних праздничных литургиях. Впечатляющие торжественностью и красотой богослужения начнутся с 23:30 (или ровно в полночь) и с 9:00. В 3 часа ночи и 11 утра — время освещения пасхальной снеди. В полдень от Покровского собора по Океанскому проспекту и до площади Борцам за власть Советов отправится шествие. Обычно в крестном ходе принимает участие тысячи человек. В 12:30 в Спасо-Преображенском соборе пройдет чин праздничной Вечерни.