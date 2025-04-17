Молиться и гулять круглые сутки. Светлую Пасху отпразднуют во Владивостоке

11 православных храмов Владивостока и Свято-Серафимовский монастырь приглашают на ночную и утреннюю Пасхальную литургию. В полдень 20 апреля состоится Пасхальный крестный ход, а далее на центральной площади для жителей и гостей приморской столицы организована разнообразная праздничная программа.
Пресс-служба Владивостокской епархии опубликовала подробную информацию о ночных и утренних праздничных литургиях. Впечатляющие торжественностью и красотой богослужения начнутся с 23:30 (или ровно в полночь) и с 9:00. В 3 часа ночи и 11 утра — время освещения пасхальной снеди. В полдень от Покровского собора по Океанскому проспекту и до площади Борцам за власть Советов отправится шествие. Обычно в крестном ходе принимает участие тысячи человек. В 12:30 в Спасо-Преображенском соборе пройдет чин праздничной Вечерни.
На Центральной площади в полдень начнет работать пасхальная ярмарка. В праздничной программе — концерт, молодецкие забавы, хороводы, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и открыток.
«Каждому желающему представиться возможность поучаствовать в плетении маскировочных сетей для воинов. Дети смогут написать “Письмо солдату”», — добавили в пресс-службе епархии.
Расписание богослужений и освящения пасхальной снеди во Владивостоке:
1. Спасо-Преображенский собор.
Адрес: Центральная площадь.
— Ночная литургия: 00:00.
— Утренняя литургия: 9:00.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.
2. Покровский собор.
Адрес: Океанский пр-кт, 44 (Покровский парк).
— Ночная литургия: 23:30.
— Утренняя литургия: 8:30.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.
3. Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Адрес: ул. Бородинская, 25.
— Ночная литургия: 23:30.
— Утренняя литургия: 8:30.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.
4. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Адрес: ул. Верхнепортовая, 74.
— Ночная литургия: 23:30.
— Утренняя литургия: 8:30.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.
5. Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери.
Адрес: ул. Гамарника, 18.
— Ночная литургия: 23:30.
— Утренняя литургия: 8:30.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.
6. Свято-Никольский собор.
Адрес: ул. Махалина, 30.
— Ночная литургия: 00:00.
— Утренняя литургия: 9:00.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00 до 15:00.
7. Храм Успения Божией Матери.
Адрес: ул. Светланская, 65.
— Ночная литургия: 23:30.
— Утренняя литургия: 9:30.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.
8. Храм святой мученицы Татианы.
Адрес: ул. Пушкинская, 29 б.
— Ночная литургия: 23:45.
— Утренняя литургия: —.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 10:00.
9. Храм апостола Андрея Первозванного.
Адрес: ул. Новожилова, 7.
— Ночная литургия: 00:00.
— Утренняя литургия: —.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00.
10. Храм святого Спиридона Тримифунтского.
Адрес: ул. Черняховского, 13.
— Ночная литургия: 23:55.
— Утренняя литургия: —.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00, 10:00.
11. Храм святого Николая Чудотворца.
Адрес: ул. Калинина, 243.
— Ночная литургия: 00:00.
— Утренняя литургия: —.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00.
12. Свято-Серафимовский мужской монастырь.
Адрес: о. Русский, б. Подножье.
— Ночная литургия: 23:30.
— Утренняя литургия: —.
— Освящение пасхальной снеди: 3:00.