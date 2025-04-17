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Молиться и гулять круглые сутки. Светлую Пасху отпразднуют во Владивостоке

Центральная площадь превратится в пасхальную ярмарку с хороводами и забавами.

Источник: Аргументы и факты

11 православных храмов Владивостока и Свято-Серафимовский монастырь приглашают на ночную и утреннюю Пасхальную литургию. В полдень 20 апреля состоится Пасхальный крестный ход, а далее на центральной площади для жителей и гостей приморской столицы организована разнообразная праздничная программа.

Пресс-служба Владивостокской епархии опубликовала подробную информацию о ночных и утренних праздничных литургиях. Впечатляющие торжественностью и красотой богослужения начнутся с 23:30 (или ровно в полночь) и с 9:00. В 3 часа ночи и 11 утра — время освещения пасхальной снеди. В полдень от Покровского собора по Океанскому проспекту и до площади Борцам за власть Советов отправится шествие. Обычно в крестном ходе принимает участие тысячи человек. В 12:30 в Спасо-Преображенском соборе пройдет чин праздничной Вечерни.

На Центральной площади в полдень начнет работать пасхальная ярмарка. В праздничной программе — концерт, молодецкие забавы, хороводы, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и открыток.

«Каждому желающему представиться возможность поучаствовать в плетении маскировочных сетей для воинов. Дети смогут написать “Письмо солдату”», — добавили в пресс-службе епархии.

Расписание богослужений и освящения пасхальной снеди во Владивостоке:

1. Спасо-Преображенский собор.

Адрес: Центральная площадь.

— Ночная литургия: 00:00.

— Утренняя литургия: 9:00.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.

2. Покровский собор.

Адрес: Океанский пр-кт, 44 (Покровский парк).

— Ночная литургия: 23:30.

— Утренняя литургия: 8:30.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.

3. Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Адрес: ул. Бородинская, 25.

— Ночная литургия: 23:30.

— Утренняя литургия: 8:30.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.

4. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери.

Адрес: ул. Верхнепортовая, 74.

— Ночная литургия: 23:30.

— Утренняя литургия: 8:30.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.

5. Храм Порт-Артурской иконы Божией Матери.

Адрес: ул. Гамарника, 18.

— Ночная литургия: 23:30.

— Утренняя литургия: 8:30.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.

6. Свято-Никольский собор.

Адрес: ул. Махалина, 30.

— Ночная литургия: 00:00.

— Утренняя литургия: 9:00.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00 до 15:00.

7. Храм Успения Божией Матери.

Адрес: ул. Светланская, 65.

— Ночная литургия: 23:30.

— Утренняя литургия: 9:30.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 11:00.

8. Храм святой мученицы Татианы.

Адрес: ул. Пушкинская, 29 б.

— Ночная литургия: 23:45.

— Утренняя литургия: —.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, с 10:00.

9. Храм апостола Андрея Первозванного.

Адрес: ул. Новожилова, 7.

— Ночная литургия: 00:00.

— Утренняя литургия: —.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00.

10. Храм святого Спиридона Тримифунтского.

Адрес: ул. Черняховского, 13.

— Ночная литургия: 23:55.

— Утренняя литургия: —.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00, 10:00.

11. Храм святого Николая Чудотворца.

Адрес: ул. Калинина, 243.

— Ночная литургия: 00:00.

— Утренняя литургия: —.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00.

12. Свято-Серафимовский мужской монастырь.

Адрес: о. Русский, б. Подножье.

— Ночная литургия: 23:30.

— Утренняя литургия: —.

— Освящение пасхальной снеди: 3:00.