За год средний размер пенсий увеличился на 11,2%

Фонд пенсионного и социального страхования России опубликовал данные о средних пенсиях в регионах страны. Согласно статистике, опубликованной на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы, в минувшем феврале жители Башкирии получали в среднем 22 625 рублей. Неработающим пенсионерам выплачивали 22 906 рублей, а работающим — 21 219 рублей.
По сравнению с январем 2025-го выплаты незначительно снизились — на три рубля (в предыдущем месяце средний размер пенсий составлял 22 628 рублей). Однако в годовом исчислении наблюдается рост: в феврале 2024-го средняя пенсия в республике была 20 337 рублей, то есть за год она увеличилась на 11,2%.
В целом по стране средний размер пенсий в этом феврале составил 23 229 рублей. Минимальные выплаты зафиксированы в Дагестане (17 053 рубля), а самые большие — в Чукотском автономном округе (38 207 рублей).
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