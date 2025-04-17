За год средний размер пенсий увеличился на 11,2%

По сравнению с январем 2025-го выплаты незначительно снизились — на три рубля (в предыдущем месяце средний размер пенсий составлял 22 628 рублей). Однако в годовом исчислении наблюдается рост: в феврале 2024-го средняя пенсия в республике была 20 337 рублей, то есть за год она увеличилась на 11,2%.