Неужели назревает стройка. Суд отказал вернуть земли «Пионера» мэрии Иркутска

Арбитражный суд Иркутской области полностью отказал в иске прокуратуры региона об изъятии земель бывшего стадиона «Пионер» из одного назначения в другое. В исковом требовании надзорный орган настаивал на истребовании земельного участка на улице 4-й Советской, 11, в пользу администрации Иркутска. Судебное решение было принято накануне, 16 апреля, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Прокуратура через суд добивалась признать право собственности предпринимателя Владимира Пехтелева на земельный участок отсутствующим. В иске указывалось, что истребовать участок нужно из «незаконного чужого владения» и передать земли площадью 8378 кв. метров в пользу мэрии города.
В рамках рассмотрения этого дела в июле 2024 года суд принял решение о запрете осуществлять на земельном участке строительство объектов капитального строительства. Тогда предприниматель не имел права вести стройку.
Отметим, что судебное разбирательство по делу велось год. Прокуратура подала исковое заявление в апреле 2024 года. Согласно законодательству, в ближайшее время прокуратура имеет право обжаловать решение суда по иску.
Напомним, что история с земельным участком бывшего стадиона «Пионер» в Иркутске продолжается уже более 10 лет. Так, в 2013 году стадион был передан МУП «УКС» Иркутска, однако из-за ненадлежащего содержания со временем пришел в непригодное состояние. В дальнейшем стадион продали частным лицам. В настоящее время на этом земельном участке запланировано строительство многоквартирных домов, а также предусмотренный последним проектом спортивный объект крытого типа. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.
В феврале 2024 года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу в связи с обращением о нарушениях при распоряжении стадионом «Пионер» в Иркутске. В апреле того же года следователи не выявили признаки состава преступления при передаче земель бывшего стадиона. Об этом стало известно во время личного приема руководителя СУ СКР по области Анатолия Ситникова по вопросу распоряжения спортивным объектом в городе. Глава регионального СК встретился с инициативной группой жителей и представителями администрации областного центра. В мае этого же года глава СК России вновь потребовал возобновить уголовное дело.
Отметим, что ситуация с определением будущего стадиона «Пионер» развивается с осени 2022 года. Тогда впервые были подняты вопросы продажи земель стадиона.