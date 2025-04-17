Неужели назревает стройка. Суд отказал вернуть земли «Пионера» мэрии Иркутска

В феврале 2024 года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу в связи с обращением о нарушениях при распоряжении стадионом «Пионер» в Иркутске. В апреле того же года следователи не выявили признаки состава преступления при передаче земель бывшего стадиона. Об этом стало известно во время личного приема руководителя СУ СКР по области Анатолия Ситникова по вопросу распоряжения спортивным объектом в городе. Глава регионального СК встретился с инициативной группой жителей и представителями администрации областного центра. В мае этого же года глава СК России вновь потребовал возобновить уголовное дело.