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Петербург и Мариуполь расширят сотрудничество в сфере транспорта

Стороны говорили об организации пассажирских перевозок.

Источник: Комсомольская правда

Петербург планирует партнерские связи с Мариуполем — на этот раз акцент будет сделан на транспорте. Петербургские специалисты поделились с коллегами опытом в реализации крупных проектов и обновлении инфраструктуры.

Во время рабочей поездки в Мариуполь председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев обсудил с мэром Олегом Моргуном вопросы развития транспортной сети. Стороны говорили об организации пассажирских перевозок, внедрении цифровых сервисов и улучшении работы профильных ведомств.

— Затронули также тему адаптации транспортной системы к современным требованиям, — рассказали в пресс-службе Комтранса Северной столицы.

Петербургская делегация посетила МУП «Мариупольтранс» и изучила, как в городе работает система общественного транспорта. Участники встречи договорились продолжить совместную работу и наметили конкретные проекты, направленные на улучшение качества жизни в обоих городах.