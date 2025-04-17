Петербург и Мариуполь расширят сотрудничество в сфере транспорта

Петербург планирует партнерские связи с Мариуполем — на этот раз акцент будет сделан на транспорте. Петербургские специалисты поделились с коллегами опытом в реализации крупных проектов и обновлении инфраструктуры.
Во время рабочей поездки в Мариуполь председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев обсудил с мэром Олегом Моргуном вопросы развития транспортной сети. Стороны говорили об организации пассажирских перевозок, внедрении цифровых сервисов и улучшении работы профильных ведомств.
— Затронули также тему адаптации транспортной системы к современным требованиям, — рассказали в пресс-службе Комтранса Северной столицы.
Петербургская делегация посетила МУП «Мариупольтранс» и изучила, как в городе работает система общественного транспорта. Участники встречи договорились продолжить совместную работу и наметили конкретные проекты, направленные на улучшение качества жизни в обоих городах.