Объем производства молока и мяса растет в Иркутской области

— С 2019 по 2023 год производство молока в организованном секторе сельского хозяйства выросло со 193,1 тыс. тонн до 215,8 тыс. тонн, в процентном соотношении рост составил 11,8%. Аналогичная ситуация отмечается и по производству мяса. Оно с 2019 года до 2023 года в организованном секторе выросло с 96,7 тыс. тонн до 109,9 тыс. тонн, то есть на 13,7%, — сказал Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.