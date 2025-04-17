Объем производства молока и мяса растет в Иркутской области

Производство молока и мяса стабильно растет в Иркутской области. Особенно устойчивым был период с 2019 по 2023 год. Однако в 2024-м негативно на производительности сказалось распространение заразного узелкового дерматита, который был зарегистрирован в начале прошлого года в пяти районах области.
— С 2019 по 2023 год производство молока в организованном секторе сельского хозяйства выросло со 193,1 тыс. тонн до 215,8 тыс. тонн, в процентном соотношении рост составил 11,8%. Аналогичная ситуация отмечается и по производству мяса. Оно с 2019 года до 2023 года в организованном секторе выросло с 96,7 тыс. тонн до 109,9 тыс. тонн, то есть на 13,7%, — сказал Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.
Сейчас в Иркутской области разработан и уже утвержден план восстановления поголовья крупного рогатого скота. Работа будет выполнена совместно со службой ветеринарии региона, районными муниципальными образованиями.