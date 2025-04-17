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Житель Таганрога с помощью прокуратуры добился перерасчета пенсии

Прокуратура помогла таганрожцу: пенсионер добился перерасчета через суд.

Источник: Комсомольская правда

Житель Таганрога с помощью прокуратуры добился перерасчета пенсии, после того как в местном отделении Пенсионного фонда ему незаконно отказали в этой услуге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как выяснилось в ходе проверки, чиновники проигнорировали факт прекращения трудовых отношений заявителя. Пенсионер обратился в ПФР для пересмотра размера выплат, но получил необоснованный отказ. После этого прокуратура организовала проверку.

Дело было передано в суд. Суд полностью удовлетворил требования. Права пенсионера восстановлены в полном объеме.