Житель Таганрога с помощью прокуратуры добился перерасчета пенсии, после того как в местном отделении Пенсионного фонда ему незаконно отказали в этой услуге. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как выяснилось в ходе проверки, чиновники проигнорировали факт прекращения трудовых отношений заявителя. Пенсионер обратился в ПФР для пересмотра размера выплат, но получил необоснованный отказ. После этого прокуратура организовала проверку.
Дело было передано в суд. Суд полностью удовлетворил требования. Права пенсионера восстановлены в полном объеме.