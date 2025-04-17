Татарстанцам рассказали, за какие дни полагается двойная оплата в праздники

Жителей Татарстана ждут два длинных периода выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Однако часть граждан будет вынуждена работать в эти дни. Работа в период праздников должна оплачиваться в двойном размере при любом графике. Также у сотрудников есть право отказаться от двойной оплаты и взять дополнительный отгул. При сменном графике 2, 3, 4, 8, 10 и 11 мая работа будет оплачиваться в обычном размере.