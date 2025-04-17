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Татарстанцам рассказали, за какие дни полагается двойная оплата в праздники

Татарстанцам рассказали, за какие дни полагается двойная оплата в праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Татарстана ждут два длинных периода выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Однако часть граждан будет вынуждена работать в эти дни. Работа в период праздников должна оплачиваться в двойном размере при любом графике. Также у сотрудников есть право отказаться от двойной оплаты и взять дополнительный отгул. При сменном графике 2, 3, 4, 8, 10 и 11 мая работа будет оплачиваться в обычном размере.

Длинные выходные связаны с Праздником Весны и Труда (1 мая) и Днем Победы (9 мая). А 2 и 8 мая станут нерабочими из-за переноса выходных с 4 января и 23 февраля. А 3, 4, 10 и 11 мая приходятся на субботу и воскресенье.

Напомним, татарстанцев в конце апреля 2025 года ждет трехдневная рабочая неделя. Все дело в майских праздниках.