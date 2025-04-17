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Челябинские дорожники посоветовали маршруты объезда пробок на трассе М-5

Водителям советуют выбирать кружные пути из-за пробок на трассе М-5 в Челябинской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Южный Урал»

Водителям грузовиков порекомендовали маршруты для объезда пробок на трассе М-5 в Челябинской области. Многокилометровые заторы уже четвертый день подряд образуются в горнозаводской зоне, где идет дорожный ремонт.

В ФКУ Упрдор «Южный Урал» предложили варианты объезда для тех, кто направляется из Челябинска в Уфу, Казань, Самару, Оренбург, а также для едущих их Кургана и Тюмени.

Вот спланированные дорожниками маршруты:

При направлении в Казань и Уфу:

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу — Р-242 Пермь — Екатеринбург — Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь — М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

При направлении в Оренбург и Самару:

А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан — а/д по направлению Южноуральск — Магнитогорск — Сибай — Орск — М-5.

«Урал».

При движении из Кургана и Тюмени:

Р-254 «Иртыш», Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, Р-351 Екатеринбург — Тюмень.