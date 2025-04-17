Челябинские дорожники посоветовали маршруты объезда пробок на трассе М-5

Водителям грузовиков порекомендовали маршруты для объезда пробок на трассе М-5 в Челябинской области. Многокилометровые заторы уже четвертый день подряд образуются в горнозаводской зоне, где идет дорожный ремонт.
В ФКУ Упрдор «Южный Урал» предложили варианты объезда для тех, кто направляется из Челябинска в Уфу, Казань, Самару, Оренбург, а также для едущих их Кургана и Тюмени.
Вот спланированные дорожниками маршруты:
При направлении в Казань и Уфу:
М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу — Р-242 Пермь — Екатеринбург — Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь — М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.
При направлении в Оренбург и Самару:
А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан — а/д по направлению Южноуральск — Магнитогорск — Сибай — Орск — М-5.
«Урал».
При движении из Кургана и Тюмени:
Р-254 «Иртыш», Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, Р-351 Екатеринбург — Тюмень.