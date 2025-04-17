В пяти указателях к населенным пунктам в Новосибирской области сделали ошибки

После того, как специалисты провели проверочные мероприятия, в Новосибирской области было зафиксировано 13 случаев некорректного написания наименований населенных пунктов.
Также в этом году ведомство обнаружило почти 180 указателей с ошибками. Ошибки были в Барабинском, Венгеровском, Кыштовском, Татарском и Чановском районах.
Специалисты отмечают, что среди ошибок были:
— указатель к поселку Среднеичинский (Северный район) с ошибочной надписью «Среднеичинск»;
— обозначение деревни Новотроицк (Татарский район) как «Первоновотроицк»;
— неправильное написание села Гусиный Брод (Новосибирский район) в виде «Гусинный Брод».
По каждой неточности ведомство направило соответствующие предостережения о недопустимости подобных нарушений.