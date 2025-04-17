NYT: в Гарварде останавливают исследования туберкулеза и космоса

Иммунолог Сара Форчун рассказала изданию, что через несколько часов после отмены грантов получила указание прекратить свою работу по исследованию туберкулеза. Профессор Гарварда Дэвид Уолт также получил указание «немедленно прекратить» исследования бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Шарко. «Если этот проект ликвидируют, а это, скорее всего, произойдет, а затем ликвидируют другие проекты, то погибнут люди», — считает исследователь.