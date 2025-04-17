NYT: в Гарварде останавливают исследования туберкулеза и космоса

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые в Гарвардском университете останавливают исследования туберкулеза и полетов в космос из-за отмены грантов со стороны Министерства внутренней безопасности США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Ранее министерство аннулировало два гранта для Гарварда на общую сумму более $2,7 млн.
Иммунолог Сара Форчун рассказала изданию, что через несколько часов после отмены грантов получила указание прекратить свою работу по исследованию туберкулеза. Профессор Гарварда Дэвид Уолт также получил указание «немедленно прекратить» исследования бокового амиотрофического склероза, также известного как болезнь Шарко. «Если этот проект ликвидируют, а это, скорее всего, произойдет, а затем ликвидируют другие проекты, то погибнут люди», — считает исследователь.
Указания были также изданы в отношении исследований космический полетов и лучевой болезни.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждает The New York Times, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже администрация расширила список требований, «добавив пункты, никак не связанные с антисемитизмом». Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался их выполнять.