Развитие сельхозкооперации предложили стимулировать в Иркутской области

16 апреля стало известно, что создание сельскохозяйственных коопераций могут начать стимулировать в Иркутской области. Ведь подобная мера может стать для крестьянско-фермерских хозяйств эффективным механизмом поддержки. Об этом КП-Иркутск сообщили в Заксобрании Приангарья.
— Предприятиям сельского хозяйства предоставляется поддержка в поисках инвестиций, повышении производительности труда, сопровождении проектов, получении займов представителями малого и среднего бизнеса, также действуют налоговые льготы. Однако действующие меры поддержки не влияют напрямую на рост объемов производства, — сообщают в региональном Заксобрании.
Кроме этого, есть еще направления, в которых можно поддержать предприятия. К примеру, важно стимулировать использование заброшенных земель и продолжать финансировать программу обеспечения школ молоком. Это эффективный метод поддержки производителей молочной продукции.