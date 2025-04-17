Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 апреля при температуре до +28

Синоптики предупредили о грозах и порывистом ветре в Беларуси 17 апреля, в четверг.

Источник: Комсомольская правда

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 апреля при температуре до +28, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается переменная облачность, без осадков. Однако кратковременные дожди и грозы возможны местами по восточной части Беларуси. Ветер окажется южным, в момент гроз порывистый. Днем температура воздуха составит от +19 до +25 градусов, по югу страны воздух прогреется до +28 градусов.

В Минске будет переменная облачность и без осадков. Вероятность дождя синоптики оценивают в 5−10%. Ветер окажется южным. В утренние часы будет от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24. Вечером в Минске температура воздуха составит от +17 до +20 градусов.

Ранее мы писали, что белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.