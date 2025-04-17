Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 апреля при температуре до +28

В Минске будет переменная облачность и без осадков. Вероятность дождя синоптики оценивают в 5−10%. Ветер окажется южным. В утренние часы будет от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24. Вечером в Минске температура воздуха составит от +17 до +20 градусов.