Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 17 апреля при температуре до +28, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается переменная облачность, без осадков. Однако кратковременные дожди и грозы возможны местами по восточной части Беларуси. Ветер окажется южным, в момент гроз порывистый. Днем температура воздуха составит от +19 до +25 градусов, по югу страны воздух прогреется до +28 градусов.
В Минске будет переменная облачность и без осадков. Вероятность дождя синоптики оценивают в 5−10%. Ветер окажется южным. В утренние часы будет от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24. Вечером в Минске температура воздуха составит от +17 до +20 градусов.
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