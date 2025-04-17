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150 новых видеодетекторов установят на дорогах Самарской области в 2025 году

Устройства собирают сведения о движении. Их используют для улучшения работы светофоров и учитывают при планировании работ на проезжих частях губернии.

Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Всего в 2025 году на дорогах области хотят разместить 150 видеодетекторов. Например, в пределах Самарско-Тольяттинской агломерации их уже 800. Плюс пять метеостанций, 336 обновленных светофоров и центр обработки данных.

«Работа системы способствует снижению заторов и повышению безопасности. Время прохождения участков с детекторами сократилось на 9−22%, а скорость потока увеличилась на 7−18%», — уточнили в министерстве.

Добавили: в прошлом году по сравнению с 2020-м число аварий упало на 9%. На столько же — количество раненных и на 19% — погибших.

На днях сообщали, что ФКУ «Поволжуправтодор» обновит дорогу на выезде из Самары.