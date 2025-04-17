Более 530 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область

Сергей Лавров с удовлетворением отметил, что в мире растёт число людей, которые не только проявляют симпатии к России и интересуются её жизнью, но и воспринимают её как защитницу традиционных ценностей. По его словам, такие настроения наблюдаются в том числе и в западных странах.