Более 530 иностранцев хотят переехать в Нижегородскую область

Более 530 иностранных граждан хотят переехать в Нижегородскую область. Об этом глава региона Глеб Никитин сообщил в ходе заседании Совета глав субъектов России, которое состоялось 16 апреля в Москве.
Губернатор поделился успешным опытом региона по работе с иностранными специалистами. В частности, он рассказал о деятельности кадрового агентства «ОКА», созданного для комплексного сопровождения переезда граждан из недружественных государств. Этот центр работает по принципу «одного окна», предоставляя полный спектр услуг для переселенцев: подробную информацию о регионе, актуальные вакансии для специалистов, инвестиционные предложения, условия для ведения бизнеса, данные об образовательных учреждениях, социальные и экономические меры поддержки и прочее.
— Благодаря в том числе и такой практике всё больше иностранцев стремится переехать к нам в регион. Сейчас через кадровое агентство «ОКА» поступило более 530 заявок на переезд от жителей Австралии, Канады, США, Германии, Франции и других западных государств.
Рабочая группа под руководством Глеба Никитина, была создана в 2024 году по поручению министра иностранных дел Сергея Лаврова. На прошедшем заседании Глеб Никитин передал Сергею Лаврову пакет рекомендаций, разработанных рабочей группой. В подготовке документов по облегчению процедуры переезда иностранных специалистов участвовали министр международных связей Нижегородской области Ольга Гусева, кадровое агентство «ОКА» и областное управление МВД.
— В рамках деятельности рабочей группы были сформированы рекомендации в сфере миграционной политики, таможенного регулирования, образования, трудовых отношений, социальной политики и инвестиций. Кроме того, мы подготовили предложения в части внесения изменений в законодательство Российской Федерации. Их цель — усовершенствовать процесс переселения в Россию высококвалифицированных иностранных специалистов из недружественных стран, — сказал Никитин.
Сергей Лавров с удовлетворением отметил, что в мире растёт число людей, которые не только проявляют симпатии к России и интересуются её жизнью, но и воспринимают её как защитницу традиционных ценностей. По его словам, такие настроения наблюдаются в том числе и в западных странах.
Министр пояснил, что для поддержки этих людей президент Владимир Путин в августе 2024 года подписал Указ № 702 о гуманитарной помощи лицам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности. Лавров напомнил, что на предыдущем заседании было принято решение создать рабочую группу Совета глав субъектов для реализации этого указа на региональном уровне.