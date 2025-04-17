Плановые отключения горячей воды в Воронеже стартуют в апреле

Традиционно, этапов отключения будет три. На первом специалисты проведут гидравлические испытание перед плановым ремонтом теплосетей. Этот период растянется в среднем на 4 дня, затем — уже летом — воды не будет в течение двух недель. В это время проводится ремонт теплосетей. А уже в августе воду отключат еще на 5−7 дней для проведения гидравлических испытаний теперь уже после ремонта.