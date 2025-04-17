Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минской области завершается отопительный сезон

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области завершается отопительный сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГО «ЖКХ Минской области».

16 апреля началось отключение отопления в регионах Минской области с промышленных и административных зданий, затем на очереди объекты социальной сферы и жилищного фонда. Сразу после отключения начнется подготовка жилого фонда к следующей зиме.

На протяжении четырех месяцев предприятия ЖКХ центрального региона будут проводить гидравлические и температурные испытания теплосетей, проверять трубопроводы, канализацию и электросети, тестировать оборудование, чтобы зимой не было сбоев. Главная цель — обеспечить бесперебойную работу всех систем к новому отопительному сезону.