В Минской области завершается отопительный сезон

На протяжении четырех месяцев предприятия ЖКХ центрального региона будут проводить гидравлические и температурные испытания теплосетей, проверять трубопроводы, канализацию и электросети, тестировать оборудование, чтобы зимой не было сбоев. Главная цель — обеспечить бесперебойную работу всех систем к новому отопительному сезону.