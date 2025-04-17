В Минской области завершается отопительный сезон

16 апреля началось отключение отопления в регионах Минской области с промышленных и административных зданий, затем на очереди объекты социальной сферы и жилищного фонда. Сразу после отключения начнется подготовка жилого фонда к следующей зиме.
На протяжении четырех месяцев предприятия ЖКХ центрального региона будут проводить гидравлические и температурные испытания теплосетей, проверять трубопроводы, канализацию и электросети, тестировать оборудование, чтобы зимой не было сбоев. Главная цель — обеспечить бесперебойную работу всех систем к новому отопительному сезону.