В Госдуму внесли проект о льготах для пасынков и падчериц участников СВО

В документе отмечается, что согласно действующему законодательству предусматривается выделение отдельной квоты для приема на обучение в вузах для участников СВО и их детей. Однако не учитываются ситуации, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, являющимся участником СВО. Авторы инициативы подчеркивают, что ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим родным отцом, однако он не может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, предусмотренные для родных детей участника СВО.