В Госдуму внесли проект о льготах для пасынков и падчериц участников СВО

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Группа сенаторов РФ внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить право на льготное обучение в вузах за счет средств государственного бюджета для пасынков и падчериц участников СВО, документ доступен в думской электронной базе.
«В целях устранения социальной несправедливости по отношению к пасынкам и падчерицам, находящимся (находившимся) на воспитании и содержании участников СВО, которая сложилась при их приеме на обучение в ВУЗ, проектом федерального закона предлагается предоставить указанным лицам дополнительную гарантию на получение высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству предусматривается выделение отдельной квоты для приема на обучение в вузах для участников СВО и их детей. Однако не учитываются ситуации, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, являющимся участником СВО. Авторы инициативы подчеркивают, что ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим родным отцом, однако он не может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, предусмотренные для родных детей участника СВО.
Кроме того, в документе отмечается, что предлагаемое проектом решение будет также распространятся на право пасынков и падчериц на прием на подготовительные отделения вузов на обучение за счет государства, а также на зачисление в образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения образовательной программы.