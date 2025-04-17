В Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства

Напомним, бешенство — это вирусное заболевание, которое всегда приводит к смерти. Заражение происходит, когда человек или животное контактирует со слюной инфицированного животного. Важно понимать, что зараженное животное может быть опасным за 10 дней до появления у него заметных признаков болезни. Единственный способ защититься — это своевременная вакцинация.