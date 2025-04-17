В Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства

В Волгоградской области ввели карантин в зоне вокруг хутора Чиков Октябрьского района из-за вспышки бешенства. Это серьезная мера, призванная остановить распространение опасного вируса. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ, председатель комитета ветеринарии региона подписал приказ о карантине 15 апреля.
Сейчас ветеринары активно работают в радиусе 2,5 километров от хутора Чиков. Они обходят все подворья, чтобы выявить животных, которые могут быть заражены. Животных, не имеющих прививок, обязательно вакцинируют. Это крайне важно, ведь бешенство смертельно опасно для животных и людей.
Напомним, бешенство — это вирусное заболевание, которое всегда приводит к смерти. Заражение происходит, когда человек или животное контактирует со слюной инфицированного животного. Важно понимать, что зараженное животное может быть опасным за 10 дней до появления у него заметных признаков болезни. Единственный способ защититься — это своевременная вакцинация.