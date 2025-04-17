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В Новосибирске 9 мая не будут продавать алкоголь и напитки в стекле

Летним кафе предписано закрыться не позднее 23:00.

В Новосибирске в День Победы ограничат торговлю алкоголем и напитками в стекле. Проект соответствующего постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, продажа алкоголя будет запрещена согласно соответствующему постановлению губернатора. Организациям торговли и общественного питания будет предложено организовать 9 мая торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, а также исключить реализацию напитков в стеклянной таре.

В свою очередь летние кафе и веранды должны будут закрыться не позднее 23:00.

Контролировать соблюдение запретов поручено структурным подразделениям мэрии, в полномочия которых входит создание условий для обеспечения жителей Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.