В Новосибирске 9 мая не будут продавать алкоголь и напитки в стекле

Согласно документу, продажа алкоголя будет запрещена согласно соответствующему постановлению губернатора. Организациям торговли и общественного питания будет предложено организовать 9 мая торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, а также исключить реализацию напитков в стеклянной таре.