В Омске могут перенести остановку «СибАДИ» из-за ремонта моста

В Омске рассматривается возможность переноса остановки общественного транспорта «СибАДИ» в связи с капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ. Департамент транспорта города предлагает перенести остановку, чтобы уменьшить транспортные заторы, возникающие из-за отъезжающих автобусов.
«Если мы уберем остановку “СибАДИ” в сторону центра, то расстояние между остановками “Медакадемия” и “Телецентр” составит 840 метров, а по существующим нормативам оно не должно превышать 600. Мы обсуждали этот вопрос, но пока решение не принято» — приводит слова Сергея Шелеста «Вечерний Омск».
До начала учебного года вопрос будет проработан департаментом транспорта. Также рассматривается вариант полной ликвидации остановки.
Ранее мы рассказывали, что недостроенный отель у омского Телецентра продадут за 36 миллионов рублей.