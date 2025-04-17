В Омске могут перенести остановку «СибАДИ» из-за ремонта моста

«Если мы уберем остановку “СибАДИ” в сторону центра, то расстояние между остановками “Медакадемия” и “Телецентр” составит 840 метров, а по существующим нормативам оно не должно превышать 600. Мы обсуждали этот вопрос, но пока решение не принято» — приводит слова Сергея Шелеста «Вечерний Омск».