Канатная дорога на Ай-Петри открыта

«Ай-Петри просыпается в лучах весеннего солнца, и мы рады сообщить — сегодня канатная дорога работает в штатном режиме. Все готово, чтобы подарить вам день, полный ярких эмоций», — говорится в сообщении.
20 апреля состоится открытие сезона. Для крымчан и гостей полуострова подготовили праздничную шоу-программу, яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.
Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы — самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.
Канатная дорога — одна из главных достопримечательностей Большой Ялты. Общая длина дороги — 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки — это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.