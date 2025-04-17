Канатная дорога на Ай-Петри открыта

Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы — самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.