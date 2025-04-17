Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания прибыл в Иркутск

— Дети могут получать самое качественное образование по всей стране. Наш принципиальный подход, что на объекте работают представители общественности, родительских комитетов, руководители наших первичных отделений, потому что такие стройки обязательно должны идти под контролем общественных институтов. На это неоднократно указывал президент. И такой подход мы применяем по всей стране, — подчеркнул Владимир Якушев.