Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания прибыл в Иркутск

В рамках рабочей поездки в Иркутск прилетел Владимир Якушев, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России. 17 апреля стало известно, что он уже осмотрел школу, которая находится на этапе строительства.
— Дети могут получать самое качественное образование по всей стране. Наш принципиальный подход, что на объекте работают представители общественности, родительских комитетов, руководители наших первичных отделений, потому что такие стройки обязательно должны идти под контролем общественных институтов. На это неоднократно указывал президент. И такой подход мы применяем по всей стране, — подчеркнул Владимир Якушев.
Школа сможет принять более 1,5 тыс. детей. Учреждение образования станет самым крупным в Иркутской области. Стоит отметить, что строительство составляет почти 70%. Сдать объект должны будут к 1 сентября. Однако работы идут с опережением графика. Школе присвоят имя 80-летия Победы.